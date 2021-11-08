融程電（3416）8日公布10月營收1.82億元，年減13.1％，月減28.3％。主要受到海運塞港，導致船期受到影響，無法及時滿足訂單，出貨動能往後遞延，但仍創同期次高紀錄；累計前10月營收20.6億元，年增38.6％，已刷新年度新高。

公司表示，由於客戶拉貨力道不墜，成長動能維持強勁，第3季營業利益率達到19.4％，創下單季歷史新高，產業耕耘效益顯現，累計前3季EPS 4元，超過去年全年3.55元水準。

融程電在多項指標性大單入袋後，營收規模持續放大，將使今年營收達到年成長3成，目前也正積極布局明年首季訂單，致力維持公司原訂成長目標。此外，隨著營收顯著成長，預期規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。

因此，公司目標維持2021年的毛利率在不低於34％的水準，因為規模經濟增加，採買原料成本下降，雖然面臨供貨短缺，但都可以克服。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦三大快速成長產業，即車檢、倉儲物流、與醫療保健。明年除強固平板的貢獻之外，還加入強固筆電的挹注，積極擴大營運版圖。在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。