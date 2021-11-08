國內疫情趨緩，餐飲市場快速回溫，朝生活產業轉型的雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」積極拓點展店，第四間門市則是確定落腳台北市大同區承德路一段1號Q square京站時尚廣場1樓，美式餐廳「N.Y.BAGELS」京站店12月底熄燈後由「gonna共樂遊」進駐，預計2022年農曆年後開幕，是該品牌首次將事業版圖拓展至台北市西區，並進駐百貨商場，除了看好台北車站商圈人潮及消費力，同時也會與外送平和合作擴大外送範圍。gonna共樂遊並表示，未來將會針對京站門市推出全新商品。

目前，gonna共樂遊有內湖、仁愛、南港等三間門市，雄獅集團欣食旅總經理陳斯重表示，京站位在台北市西區精華地段，具有交通便捷、人潮匯集等優勢，是開創新市場的最佳地點，加上京站與gonna的目標客層重疊性高，包含女性、上班族、健身族群等，因此選擇在此開設全新門市。

陳斯重表示，受到疫情影響，民眾外帶、外送比例大幅提升，未來gonna京站店開幕後，除了會推出全新菜單之外，也會與各大外送平台合作，擴大餐點外送範圍至中山、大同、中正、萬華等區域，與現有門市有效區別，讓更多民眾可以吃到兼具健康、美味與創新的美食。

gonna共樂遊去(2020)年營收1.2億元，陳斯重表示，今年雖受疫情影響，5月至9月餐廳禁止內用，但外送、外帶需求不降反升，平均客單價都有700元以上，加上10月開放內用以後民眾反應熱絡，顯示民眾對於健康飲食的需求度大增，預估gonna今年營收可成長15％，上看1.5億元。陳斯重表示，2022年除了京站門市之外，竹北門市預計第二季開幕，屆時全台將有五家門市，同時也有雲端廚房的建置計畫，預計年營收可達2.5億元。