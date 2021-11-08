福特六和汽車以Ford Tourneo Custom福特旅行家車款為基礎，改裝具負壓式隔離床艙的救護車，8日正式捐贈給桃園市政府，於桃園市投入在地服務。

此次捐贈儀式由福特六和董事長許智樂將象徵之救護車鑰匙致贈予桃園市長鄭文燦，鄭文燦也回贈感謝狀與服役救護車之模型車。鄭文燦表示：「謝謝福特六和汽車的友誼支持與各界的愛心，市政府一定會將救護車資源做最好的分配，讓企業的愛心落地，並實現在桃園有需要的角落。」許智樂表示：「回饋社會一直以來都是Ford的核心價值之一，身為桃園大家庭的一份子，很榮幸能有機會盡一份心力。感謝鄭市長所回贈的模型車版救護車，它滿載了福特六和與桃園近半世紀深厚與堅定的情份，象徵我們這個大家庭成員的互信與互助，在彼此需要的時候給彼此打氣，提供所需的幫助，還有滿滿的力量。我們也相信由福特旅行家所高規格改裝成的救護車，會持續把我們希望回饋社會的心意，一路延續下去。」