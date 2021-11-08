「元宇宙」題材發燒！從科技大廠競相投入到投資市場概念股狂飆，全球投資人無不關注「元宇宙」商機爆發，台股中純正概念ETF的「元大全球AI」（00762）這波股價不僅隨勢創高，波段績效還跑贏「元宇宙」指標指數，堪稱最強概念股，投資人搶行情不容錯過。

臉書日前宣布全力搶攻「元宇宙」，引爆投資人對商機的無限想像，根據臉書評估，未來「元宇宙」有機會觸及全球10億名用戶，為此公司計畫明年投入100億美元開發基礎建設，並在五年內招募招才萬人。「元宇宙」當前結合AI、5G、區塊鏈等先進科技架構出虛擬世界，逐步深入你我生活和工作日常，未來還能結合交易、娛樂等各類線下活動，被視為下世代最顛覆性的革命。

投資公司Roundhill預估，到2030年「元宇宙」的產值將急遽膨脹到新台幣70兆元。全球晶片巨擘輝達（NVIDIA）更看好，「元宇宙」相關的虛擬世界產值在未來超越實體世界，隱含整體商機挑戰近百兆美元。

看準「元宇宙」潛力，市場資金追捧帶動AI等概念股搶先爆發，元大全球AI ETF本波股價隨「元宇宙」的討論熱度奔高，在10月低點反彈後，連拉兩波上升波並在11月5日創下45.71元新高，僅一個月餘大漲14%，今年來上漲30%，自2019年1月掛牌來的累積績效一度達125%。

而國際市場也有訴求「元宇宙」概念的「META」ETF，追蹤被定義和「元宇宙」相關的Ball Metaverse Index，近幾月也交出亮眼績效。但若觀察自META ETF今年6月30日掛牌以來，該ETF上漲幅度4.2%，元大全球AI則大漲10.2%，表現更勝一籌。

法人指出，元大全球AI及META ETF最大成分股都有輝達，近期輝達市值跳躍式突破7000億美元，ETF績效雨露均霑，但觀察元大全球AI成立時間久，長期持有更充分參與股價成長，目前投資輝達的權重達9.9%，且ETF也積極著墨字母（Google）、超微（AMD）、賽靈思等「元宇宙」上中下游概念股，近期爆發力均相當突出，合力助攻ETF績效亮眼。

元大投信ETF投資團隊表示，元大全球AI ETF的重點成分股網羅「元宇宙」最上游的半導體和晶片設計、中游平台╱設備到下游的基礎建設，幫助投資人全方位搶進商機，加上ETF定期汰弱留強，不必選股、看盤也不怕錯失產業發展機會。建議投資人定期定額，參與商機成長。