缺料導致訂單遞延，光寶科(2301)10月全球合併營收為145.93億元，與前月持平，光寶科總經理邱森彬表示，車用電子及雲端運算維持強勁成長動能，第4季營收可望維持季增及年增成長趨勢，隨著產品組合優化，毛利率亦可望優於去年同期。

儘管有十一長假及大陸供電不穩定等因素干擾，由於核心事業終端市場需求穩定，且缺料導致部分車用電子及雲端運算訂單遞延出貨，光寶科10月全球合併營收為145.93億元，與前月持平；不含自今年起不列入合併財報之閎暉實業，年增5%，創今年月營收次高，累計今年1到10月合併營收為1348.51億元，年增9%。

就各部門來看，資訊及消費性電子部門營收因資訊產品之電源供應器、鍵盤與滑鼠等輸入裝置市場需求上升，出貨較去年同期持續成長，佔營收比重約50%；雲端及物聯網部門因雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、以及伺服器機殼出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增近20%，佔整體營收比重約31%，續創今年新高。

至於光電部門受惠於LED光耦合器與感測模組在5G、AIoT、綠能應用等出貨暢旺，以及高階Mini LED需求提升，出貨較去年同期持續成長，10月營收佔比約19%。

邱森彬表示，往年營運都是全年高峰，第4季會淡一點，隔年第1季再下滑，第2季才會重回成長，不過今年第3季車用電子及雲端運算缺料影響，部分訂單遞延至第4季，且雲端運算及車用電子需求維持強勁成長動能，第4季營收可望維持季增及年增成長趨勢，能不能雙位數成長要看料況，如果材料供應很順，訂單不是問題，在產品組合優化下，毛利率可望優於去年同期。