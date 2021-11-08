美國商務部7日宣佈，商務部長雷蒙多與貿易代表戴琪將於15日訪問東京，預計雙方將磋商美國對日本進口的鋼鋁加徵關稅等問題，還將商討為抗衡中國而加強合作等。

雷蒙多接著將在16、17日訪問新加坡，18日訪問馬來西亞。商務部表示，此次亞洲之行的議題還包括恢復因新冠疫情而出現的供應鏈瓶頸。