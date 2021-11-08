美國商務部長15日訪日 磋商鋼鋁關稅 17:482021/11/08 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部7日宣佈，商務部長雷蒙多與貿易代表戴琪將於15日訪問東京，預計雙方將磋商美國對日本進口的鋼鋁加徵關稅等問題，還將商討為抗衡中國而加強合作等。 雷蒙多接著將在16、17日訪問新加坡，18日訪問馬來西亞。商務部表示，此次亞洲之行的議題還包括恢復因新冠疫情而出現的供應鏈瓶頸。 第三季財報、美國基建通過助威！「鋼鐵人」氣勢如虹 高雄首場公投說明會11／15登場 賴清德、蘇貞昌、陳其邁合體催票 #雷蒙多 #訪問 #磋商 #美國商務部長 #訪日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 LNG爭奪戰 陸企強攻長約 今年已簽每年逾1,700萬噸合約 04:102021/11/08 全球財經 查誰囤晶片 美要求交機密資料 23台廠交卷 韓已讀未回 07:012021/11/08 財經 有夠尷尬 拜登國際場合偷放屁 卡蜜拉嚇壞：又長又響 10:162021/11/08 國際 《商情》原料急挫 國內廢鋼、鋼筋雙跌 11:422021/11/08 財經 《類股》歐美基建效應 鋼市欣欣向榮 13:242021/11/08 財經 《類股》美兆元基建案過關 鋼鐵人回血 10:342021/11/08 財經 財報亮眼 鋼鐵人Q4續看旺 04:102021/11/08 證券．權證 航運、面板賣了別回頭 美中又槓上讓這幾檔夯到爆 05:162021/11/08 財經 美國逾百人企業強制打疫苗暫緩 官員仍捍衛決策 03:412021/11/08 國際 NBA》柯瑞只打3節就收工 搭配普爾助勇士4連勝 11:552021/11/08 體育 反萊豬 民團向「老戰友」喊話：陳吉仲來公開辯論 12:532021/11/08 政治 財經熱門新聞 台積電優勢快沒了？專家爆晶片業驚人變化 - 財經 中芯百億訂單沒救了？ ASML親回1句：這些都能出貨 - 財經 打倒美國！台積電砸2千億設廠超重要 日本政府出狠招綁人 - 財經 錯怪台積電了！蘋果「神話」破滅 iPhone大缺貨內幕曝光 - 財經 比爾蓋茲預言這些產業巨頭會倒 30年後股票將成壁紙 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。