光學鏡頭廠玉晶光(3406)受到淡季影響，10月合併營收為19.66億元，月減11.57%，玉晶光表示，客戶訂單穩定，第4季合併營運可望優於去年同期，玉晶光積極搶進AR/VR，規劃中為主攻VR/AR新設子公司茂晶光電順利透過競拍程序取得廈門不動產，在取得廠房後，將於今年底開始動工進行廠房整改、建置無塵室等，預計最快2022年底投產。

由於逐漸進入淡季，玉晶光10月合併營收19.66億元，較月減11.57%，年增18.87%，為歷年同月新高，累計前10月合併營收為129.8億元，年增2.83%。

目前玉晶光廈門廠區共有4座廠在運作，第5座廠部分開始生產，第4季可望正式加入量產，預計將增加約10%產能，台灣廠亦已部分投產，年底前可望全面量產，未來台灣廠將以生產LED閃光燈、VR及技術較高的感測鏡頭為主。

看好光學鏡頭應用日益多元，玉晶光9月董事會決議斥資4500萬美元(約12.6億元)新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，為未來的擴產預做準備，玉晶光日前公告，證實已透過競拍程序，以總金額1.65億元人民幣(折合台幣為7.17億元)取得廈門市翔安區火炬下潭尾北片區之土地使用權及附屬之建物等，經查新取得的土地使用權66642.12平方米(約20195坪)，建物面積53451.95平方米(1.62萬坪)。

玉晶光表示，此次取得廠房主要是因應客戶未來新應用產品需求，最快應可在2022年底量產。