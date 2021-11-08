美國陸軍表示，M1戰車在前陣子完成XM1147多功能砲彈的性能測試，這型砲彈可以同時對付裝甲目標、堡壘、建築，也具有高爆炸效果，相當的實用。將來可以大幅簡化M1戰車的砲彈攜帶種類。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美國陸軍的幾支M1戰車部隊在9月份於尤馬試驗場 (YPG)測試了新型XM1147先進多用途砲彈，戰車指揮官傑克‧哈爾(Jake Hall) 少尉，以及砲手尼克拉斯‧謝爾曼(Nicholas Smearman)上士，被幸運的選為第1砲的發射組員，他們在測試完成後，對新砲彈給予極高評價。

M1戰車的所有彈藥種類，藍色頭的是練習彈，其他還包括翼穩脫殼穿甲彈、高爆彈、人員殺傷彈、工事破壞彈等等。(圖/美國陸軍)

目前M1戰車要攜帶4種功能不同的120公釐砲彈，分別是：M829 翼穩脫殼穿甲彈，專門攻擊敵方主力戰車、M830A1多功能砲彈，對付敵方輕型裝甲車輛與低空飛行目標、M1028人員殺傷彈、 M908破碉堡與工事砲彈。種類太多，時常造成車組員出發前的選擇困難。

XM1147則可以取代除脫殼穿甲彈以外的其他砲彈，在測試期間，車組人員發射了86枚，面對掩體、牆壁、部隊目標、裝甲車等眾多目標，都能有效破壞，相當多功能。

XM1147 Advanced Multi Purpose AMP

謝爾曼表示：「這很好，對於戰車組員來說，任務出發前常有選擇困難，特別擔心要是少攜帶了某種砲彈，是不是會成為在今天的作戰期間的問題。」

而這次測試之後，陸軍開發團隊最關心的問題是，戰車組員認為 AMP 砲彈取代其他砲彈是否合適，但測試組員對於新砲彈的表現非常滿意，希望配發時間越早越好，省得每次都要煩惱帶什麼砲彈上場了。