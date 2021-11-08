大陸雙減教育政策公佈後，大型連鎖補習班新東方創始人俞敏洪積極謀劃業務轉型新方向。昨天（7日）晚上，俞敏洪在個人的抖音直播間表示，新東方未來計劃成立一個大型的農業平台，自己將會和幾百位老師通過直播帶貨，幫助農產品銷售，支持鄉村振興事業。俞敏洪表示，此舉並非是為了簡單的賣貨，而是為了幫助農業的產業升級以及鄉村振興，也是為了幫助農民提升職業水平。

日前，俞敏洪透露，自己這幾個月最多時間投入到新東方轉型、未來發展業務前途的思考和內部各種問題處理上面，不斷討論溝通開會等等。

關於新東方的轉型，俞敏洪在直播中表示，新東方將退租近兩年新裝修的1500餘個教學點，送出去近8萬套課桌椅，後續可能還有近8萬套課桌椅送到最需要的地方去。據稱，近1500個教學點的裝修費就花了六、七十億人民幣，現在要退租，需支付違約金和押金，再加上學費退款、離職員工工資等，是筆巨大的錢。下一步新東方會將業務中心放在大學生、成人教育和家長培訓上。