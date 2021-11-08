台東鳳梨釋迦進入產期，面對中國大陸暫停輸入，已有農民力拚出口香港，但是外銷量不多，縣長饒慶鈴日前到集貨場關心包裝情形，現場農民表示，補助、補貼都非長遠之計，農民需要的是通路，希望政府能盡速協助外銷談判，中央地方同心協助農民度過難關。

鳳梨釋迦進入產期，已有農民自行接洽香港市場，雖然量不多，但是農民從傍晚開始細心選果、用空壓機噴除有可能殘存的粉介殼蟲、並套上兩層網袋，再送進低溫冷藏室，忙到半夜、送上全程控溫的貨運車，才得以休息。

饒慶鈴特別在日前夜訪卑南鄉包裝場關心出口情況及場區內動線規畫，她強調，台東釋迦一定要「有害生物零檢出」，顧好品質是最基本的要求。

包裝場業者表示，其實農民需要的是通路，補助、補貼都是其次，最重要的是穩定的外銷通路，雖然內銷市場也漸漸打開，但內銷能消化的量佔不到原先外銷市場的1成，拓增新的外銷市場固然好，不過眼看釋迦即將大量出產，希望政府能協助重啟中國大陸外銷市場。

饒慶鈴表示，對於多次因介殼蟲而被退貨的狀況，當然必須要從根源力求改善，這是台東縣政府一直以來的處理態度，追求每一項台東的產品都符合規範，絕對不是唱和誰。

饒慶鈴也樂見農委會主委陳吉仲主委再次公布「11月中起，全面啟動5大因應措施」，中央提出的具體作法與承諾，可以讓農民實際感受得到政府的力挺，但是縣府多次呼籲中央以減產補助調節產量等具體作法，中央都未同意。