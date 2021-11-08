由影帝劉亞仁、實力派演員金賢珠及朴正民主演《地獄公使》，是《屍速列車》延尚昊導演親自創作，與畫家崔圭碩攜手合作，被譽為「網絡漫畫史上最具衝擊性的作品」，評分高達9.77分的同名網路漫畫改編，未上線就受邀參加第46屆多倫多國際電影節、第65屆倫敦影展、2021年釜山國際電影節等韓國海內外知名電影節首映好評不斷。

該劇描述人們遇到突然出現的「天使」，被宣告即將前往地獄的死亡時間，並且在光天化日之下的首爾市中心突然出現3個如怪物般的地獄公使，進而發生了把人打入地獄的「演示」 超自然現象，因此原本平凡的世界在一夕之間陷入了無法控制的混亂之中。 就在此時，出現了主張「這一切都是神的旨意」的新真理教來煽動群眾，被極度恐懼和不安所困擾的人們開始盲目相信新真理教。但隨著被宣告下地獄的人被烙上罪犯烙印的另一種混亂來臨，人們互相懷疑、監視、指責對方，在現實中創造出另一個地獄，不過儘管如此，還是有人試圖查明事件真相，試著去揭發邪教的真面目。

導演延相昊過去不管是網路漫畫內容創作還是執導的電影，都尖銳地反映了現代社會的不確定性和不合理性，深受影迷喜愛。這次改編自己創作的網路漫畫內容，他強調：「不是要展示地獄本身，而是想展示出想象地獄的人們所打造出現實中的地獄」，並透露影集中巨大又駭人的地獄公使之所以設計得如此巨大，其實是有著「對他人的厭惡和憎恨緊緊糾結在一起」的含意，描述在反烏托邦社會中價值觀已經徹底扭曲的人性，讓2度榮登青龍獎影帝寶座的劉亞仁也盛讚「《地獄公使》簡潔地描述了今生的地獄！」實力派演員朴正民也表示：「這是部原本享受故事帶來的樂趣時卻又深深被其刺痛的作品。」

今（8日）公開的正式預告中，劉亞仁飾演的新真理教議長鄭晉守，原本勸人為善深受信徒們崇拜的他，卻冷酷地說「只有恐懼才能讓人類懺悔」、「妳認為由人類訂定的法律真的可以伸張正義嗎」讓人期待影帝這次又將發揮何等精湛的演技。此外，地獄公使們驚悚的「演示」過程曝光，充滿視覺震撼的效果更讓粉絲們期待上線日的到來。該劇一季6集，19日下午3點Netflix全球190個國家獨家上線。