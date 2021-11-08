雲林縣水林鄉灣西村長黃常擔任村長超過30年，除了照顧村內弱勢不遺餘力，更是捉蛇捕蜂高手，近日整理社區環境時，捕獲1尾重達近5公斤的臭青母，30餘年來每年要幫民眾捕蛇3、40尾，總共已捕捉上千尾，被村民譽為「千尾斬」。

今年67歲的黃常，35歲首次當選村長，由於熱心服務，把村民當成自己家人般看待，因此連任8屆村長至今，32年來不僅照顧村民，他還有1項特殊才藝，即是捉蛇捕蜂，這幾天捉到1尾重達近5公斤的臭青母，捉蛇功夫又引發討論。

黃常表示，灣西村民大多務農，村內又有不少水池，因此蛇隻相當多，早年每逢豪大雨淹水，他都要到橋墩捉蛇，每次都捕獲數十尾，現在蛇隻比以前少，但還是不時有蛇會溜出來偷吃民宅雞舍內的雞蛋，村民只要看到蛇，都不找消防人員，而是直接打電話給他。

黃常說，村內與周邊村落，最常見的是俗稱「臭青母」的王錦蛇，這幾天整理社區時，捉到的5公斤臭青母算是很大尾的，之前還捉過6公斤的臭青母，其他還有俗稱「飯匙倩」的眼鏡蛇，以及雨傘節等，32年來栽在他手底下的蛇隻已超過上千尾。

「年輕時學過捉蛇與捕蜂功夫，沒想到變成最受歡迎的為民服務工作」，黃常提醒民眾，捉蛇與捕蜂都需要一些技巧，以及熟悉蛇、蜂生態，他累積3、40年的經驗，所以手到擒來，一般人沒有經驗，還是不要冒險嘗試「讓專業的來處理」。

黃常指出，這幾年已很少捕蜂，大多是捉蛇為主，夏天蛇隻較多，現在天氣轉涼，蛇隻已較少出沒，民眾若發現蛇隻，1通電話馬上到府服務。