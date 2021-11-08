美國警方表示，北卡羅來納州一名失蹤少女，比出在TikTok上為人所知的手勢，發出代表家暴的求救信號，隨後獲肯塔基州警方援救。

根據肯塔基州勞雷爾郡（Laurel County）警長辦公室，這名少女今年16歲，來自北卡羅來納州艾西維爾（Asheville），她的父母2日報警通報女兒失蹤。一名駕駛人4日撥打911，通報於州際公路上看到一名女孩在某輛車上。

勞雷爾郡警長辦公室5日發布聲明表示：「這名通報人當時在該車輛後，注意到車上有一名女性乘客比出代表家暴的手勢--我需要幫助--這個手勢在社群媒體平台『TikTok』上為人所知。」

根據加拿大婦女基金會（Canadian Women's Foundation），這個手勢是一個人遇險時可以使用的單手手勢。使用這個信號的人會舉起單手，手掌朝外，拇指內彎，然後將其他四指闔上，蓋住拇指，近似握拳。

警方告訴美國有線電視新聞網（CNN）關係機構WYMT電視台，這名少女在TikTok上學會這個手勢。根據WYMT，該名撥打911的人士，尾隨那輛車子7英里遠，向警方傳達訊息。警方得以將此車輛攔到路邊，解救這名少女。

警方表示，嫌犯原本將少女從北卡羅來納州帶到俄亥俄州，他有親戚在俄州。根據警方，當他的親戚發現這少女未成年且被通報失蹤，他們立即離開俄州。

警方4日逮捕這名男子，並指控他非法監禁及持有未成年（12歲以上未滿18歲）色情物品。