在面板大廠群創光電路竹廠擔任技術副理的杜姓男子，月薪逾10萬，年薪破百萬，卻被抓包2019年5月至隔年4月，共有36次未出勤或早退，涉嫌偽造打卡紀錄，不當領取薪資，遭到公司解雇，杜男不服提起行政訴訟，一、二審都判他敗訴，杜男收到判決結果未再上訴，全案定讞。

判決書指出，杜姓男子從1999年2月起受僱於群創光電股份有限公司，任職於南部廠區路竹廠技術副理，每月薪資10萬7200元，但去年3月間，因單位主管反映杜男有出勤異常，啟動內部調查程序後發現，杜男在2018年5月至2019年年4月間，雖有網頁的到離廠打卡記錄，但卻是由筆記型電腦安裝的Citrix遠端連線程式連接內部網域後，登錄帳號密碼至「到離廠打卡」網頁上進行打卡，合計共有36次出勤違規紀錄。

資方得知後指出，杜男任職的管理職並未無拜訪客戶業務，其工作地點均在路竹T6廠區，2020年3月間杜男的主管反映其有出勤異常的情形，經啟動內部調查程序，發現他在2019年5月至2020年4月間，都是透過遠端方式打卡上下班，2020年4月15日、17日與杜男進行訪談，過程中杜男不停謊稱是去台南廠區參加課程，才沒在路竹廠區打卡，最終認定其行為已嚴重影響公司內部紀錄，並構成刑法詐欺犯行，依法進行解雇。

一審期間橋頭地院勘驗相關證據，最終判定杜男敗訴，杜男不服上訴，二審高雄高分院合議庭認為，杜男身為主管職位，卻利用遠端連線之便，鑽系統漏洞打卡，且29次曠職都在星期一，早退7次有6次是在星期一或星期五，可見他大多挑在星期六、日休假期間前後，達到延長個人休假目的，加上杜男在公司內部調查時，坦承每周一以遠端打卡是為了方便接送小孩，因此，其主張曠職期間有處理公務不足採信，最終駁回上訴，全案定讞。