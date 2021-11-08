台北國際旅展於今日落幕，凱撒飯店連鎖商品內容包含2500元聯合住宿券買5送1、600元聯合餐券買10送1、688元墾丁晚餐券買10送1及5000元南北聯賣套裝券，旅展四天現場業績共衝出2400萬元，加上線上旅展已累計1700萬元銷售業績，預計活動結束後，凱撒飯店連鎖2021年旅展總業績可望衝出4500萬元。

凱撒飯店連鎖表示，今年旅展相較去年同期整體成長25％，由此可見國旅市場正式回歸，帶動飯店住宿餐飲最佳商機。

為增加消費者購買意願及持續回購，凱撒飯店連鎖分階段祭出各式加碼優惠吸引消費者，除每日消費滿額萬元可兌換500元飯店抵用券1張，六日兩天凡消費5000元即可於指定時間參加神射手活動乙次，射中紅心即可免費帶走住宿券，最高紀錄一位客人直接領走價值17500元7張住宿券。

今日是旅展最後一日，為了衝刺最後一天業績，凱撒飯店連鎖則是祭出購買四張聯合住宿券再加贈500元飯店抵用券1張，並可與消費滿萬活動並用，也就是購買四張聯合住宿券滿額萬元直接免費拿走1000元飯店抵用券。