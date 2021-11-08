曾姓男子懷疑在檳榔攤工作的林姓女友出軌，今年4月涉嫌持剪刀狠刺，林身中25刀倒臥血泊慘死，林女家屬希望判處無期徒刑，桃園地院法官認為曾男不顧林女已下跪求饒仍不罷手，刀傷深達9.5公分，利剪幾乎完全刺入體內，下手重、用力猛，犯後還詭辯，從桃檢建議，依家暴殺人罪判刑15年，全案仍可上訴。

51歲曾姓油漆工發現林女和其他男人親密合照，今年4月21日跑到她中壢的檳榔攤質問，並拉林到後方1間停業的薑母鴨店談判，不滿女友有意維護出軌對象，失控持剪刀猛刺林女至少25刀，林臉頰、頸動脈、氣管都遭刺穿，傷口最深達9.5公分，桃檢以曾男手段凶殘、令人髮指，起訴求刑15年。

曾男辯稱不是要去理論，是要林女還錢，更辯稱樂見林女有新對象，反倒是林女不願分手、一再糾纏，還說自己中風，行動不便、雙手無力，沒辦法殺人，他也提到車上有西瓜刀，要殺人拿西瓜刀更好，何必拿剪刀。

但法官調查發現，曾男講話自相矛盾，且其從事油漆工耗費體力的工作，平時也要開貨車載送相關工具，案發當天可自駕貨車到場又離去，行動自如，還能把林女拉往隔壁薑母鴨店，全程控制林女，警方也未在犯案車上起出西瓜刀，且西瓜刀不易隱藏，對比曾男特別把林女拉近隱蔽的薑母鴨店料理區行凶，犯後還恫嚇林女同事「當作沒看到」，就是為了掩人耳目。

法官認為，曾男針對林女頸部要害短時間內反覆揮刺，刺穿食道、氣管及動脈深達9.5 公分，刺入肝臟等腹部組織深度也7公分，幾乎是將扣案的剪刀刀刃部分完全刺入林女體內，可見下手之重、用力之猛，尤其林女已下跪求饒，不斷以雙手阻擋仍不罷手，具備殺人故意，且犯後不知悔改、態度惡劣，迄今未與家屬協商和解。

法官指出，雖然蒞庭檢察官依被害人家屬所請，求處曾男無期徒刑，但考量曾男是因感情糾紛所衍生的情殺事件，屬一時衝動行為，與隨機或無差別殺人情節有別，依家暴殺人罪判曾男有期徒刑最高刑度15年。

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