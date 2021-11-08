美國上周五通過規模1兆美元的基建法案，將為全美電動車充電網路帶來一大利多，內容包括投入50億美元擴建全美高速公路充電站，注資25億美元補助電動校車等。美總統拜登表示他會儘快簽署該法案。

由兩黨擬定的基建法案內容幾乎涵蓋整個電動車產業，規模超越過去所有法案。新法將推動全美老舊電網改造，包括升級高壓輸電線等重要基礎建設，隨著美國運輸系統邁向電氣化，上述計畫也更加重要。

該法案將注入50億美元擴增電動車高速公路充電設施，藉此讓電動車行駛更長路途，駕駛人無須再擔憂車子電力耗盡。支持者一直認為，缺乏長途充電網路，是電動車未能廣泛普及的關鍵因素。

此外，該法案將提撥25億美元聯邦資金作為電動車充電或氫燃料基礎設施等替代方案所用，另有25億美元用於打造電動校車，以及25億美元的低排放校車計畫，並撥出22.5億美元作為港口電氣化所用。

電動車市場研究公司Atlas Public Policy創辦人尼格羅（Nick Nigro）提到，「就美國的情況來說，這很大、很大的數字，將為電動車帶來翻轉。」