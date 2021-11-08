經濟部於109年9月2日訂定「非屬低污染之既有未登記工廠轉型遷廠或關廠及輔導期限處理原則」，105年5月19日以前既有非屬低污染未登記工廠應於110年3月19日以前向地方主管機關提出「轉型、遷廠或關廠計畫」申請核定輔導期限，主管機關依申請工廠之規模、員工人數、坐落區位、環保等相關因素進行評分，核定2至4年輔導期間。截至110年3月19日止，台中市共受理108件轉型、遷廠或關廠計畫申請，數量居全國之冠！

經發局與建築師公會勘查既有高中污染未登記工廠現況

「轉型、遷廠或關廠計畫」申辦期限屆滿後，部分中小企業主反應：「工廠確實從105年5月19日以前就開始生產到現在，但因為行業別或製程被歸類到『非屬低污染事業』，且因故不及於110年3月19日前向市府提出轉型、遷(關)廠計畫，該怎麼辦？」臺中市政府經濟發展局表示，未及時申辦者，不要灰心，依據經濟部110年10月6日工廠管理輔導會報決議，業者如有「正當理由」，雖逾申辦期限(即110年3月19日前)，但於111年3月19日前提出轉型、遷廠或關廠輔導計畫申請者，基於輔導立場，主管機關仍得以個案方式審核，敘明理由提送經濟部中部辦公室，後續將核定案件提報工廠管理輔導會報復審。經發局已於今(110)年10月底至11月初主動出擊，委託廠商派遣專案輔導小組辦理9家次到廠訪視作業，輔導此類不及申辦業者於期限內提出專案轉型、遷廠或關廠輔導計畫，並將持續提供相關輔導資源，協助業者朝合法方向邁進。

經發局表示，所謂「轉型」指的是工廠由非屬低污染(即中高污染)事業轉型為低污染事業，故倘業者能於未登記工廠納管申請期限前(即111年3月19日前)完成轉型且符合納管條件者，可逕申請納管、提工廠改善計畫，並於改善完成後申請特定工廠登記，朝合法經營方向邁進；至於輔導「遷廠或關廠」政策，探究108年度工廠管理輔導法修法緣由，考量全國仍有多數未登記工廠未納入政府管理體制，具有潛在風險，為求在經濟發展、居民就業、環境安全三者間取得平衡，故採取分級分類實質管理及輔導：既有低污染者以「全面納管、就地輔導」為原則，輔導申請特定工登記；既有非屬低污染者，除轉型為低污染者可申請特定工廠登記外，其餘則訂定一定輔導期間，輔導業者搬遷至合適用地或歇業，降低環境污染風險。

中市精密產業強盛，許多工具機、製成設備廠商，都需要大量的鈑金、表面處理製程，既有非屬低污染中小企業工廠皆是重要供應鏈之一，市府應提供相關遷廠購地貸款資訊。經發局表示，「臺中市青創夢想家專案辦公室」提供臺中市政府青年創業及中小企業貸款、經濟部中小企業處相關遷廠申貸資訊，業者如有遷廠資金需求可電洽諮詢專線(04)25675713，將由專人服務。

經發局呼籲，尚未提出「轉型、遷廠或關廠計畫」之既有非屬低污染未登記工廠業者，相關申請書件均已公告於經發局官方網站-工廠管理輔導法修法專區-申辦資訊(https://www.economic.taichu

ng.gov.tw/1402014/post)，如有符合申辦條件，請把握機會，於111年3月19日前敘明「正當理由」並備齊申請文件向台中市政府特定工廠登記單一窗口(地址：台中市西區三民路一段158號8樓、諮詢專線：04-23696008)提出申請，倘再逾本次申請期限，恐面臨停止供電供水之情形，請業者切勿心存僥倖。