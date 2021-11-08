新北市議員周勝考在總質詢詢問如即期疫苗打不完，最後歸咎於新北浪費怎麼辦？新北市長侯友宜表示，即期的AZ不能全倒給新北。（陳慰慈攝）

台灣自購第13批AZ疫苗59.4萬劑6日晚間到貨，但效期只到11月30日，新北市議員周勝考今在總質詢，詢問如即期疫苗打不完，最後歸咎於新北浪費怎麼辦？新北市長侯友宜表示，中央疫苗政策無一致性非常混亂，新北都會全力配合，但即期的AZ不能全倒給新北，新北也吃不下，有多量打多少劑才符合常情常理，強調打疫苗要有順序步驟方法，否則打不完也沒有用。

周勝考表示，這批AZ疫苗期限到月底，15日才會發放，詢問30日前新北能不能打完？擔心新北又有402萬人口，如打不完就會被罵，並將責任歸咎給市長；並問侯，台北市長柯文哲夫人陳珮琪在臉書發文酸中央「別把即期疫苗，全丟給台北市」，侯夫人是否也會在臉書發聲？

侯友宜表示，針對即期的AZ疫苗，呼籲中央，新北有多少人登記，就給新北多少，不要多給，不然就沒有意義了，才符合新北施打方向，並笑言「有議員在議場幫忙喊冤就夠了。」

對於高雄市政府祭「打疫苗送好米」，周勝考批高雄本末倒置，但也憂心新北百姓會質疑為何高雄有送米，新北沒有？侯友宜認為，鼓勵打疫苗是好，但不是「正方法（台語）」，這樣的鼓勵中央應該要好好思考。