國民黨副秘書長羅智強夜宿全台宣講公投，6日晚間首站來到高雄，看到高雄市容印象深刻的是隨處都看到民進黨超級豪華的看板。讓羅智強感嘆「民進黨真是了不起的有錢」。對此，有「藍營最美發言人」之稱的李明璇在羅智強臉書留言爆料指出「高雄市高雄根本整個城市都是陳其邁的廣告」，直言強哥拍的畫面晚了。

羅智強昨（7日）在臉書發文表示，來高雄街頭夜宿，拚公投宣傳，最讓自己印象深刻的就是，在高雄隨處都可以看到民進黨超級豪華的看板；羅智強貼出民進黨看板的照片為證，分析光是這一塊看板，一年的租金近1000萬跑不掉，這還是「其中之一」而已，不過，民進黨一定會說是人家免費提供，畢竟民進黨在高雄權勢滔天，要個價值千萬的免費看板，那也是小事一樁。

對於民進黨動輒千萬的豪華看板，羅智強感慨表示，「有錢就是任性！有錢就是囂張！有錢就是傲慢」！ 國民黨新聘發言人李明璇更在留言區爆料指出，「高雄根本整個城市都是陳其邁的廣告，強哥拍的這面是這禮拜新掛上的，但從年初開始各處就出現一堆趙天麟的子弟兵！還有苓雅區幾乎80%都是黃文益的看板。」，並揭露陳其邁「兩年拚四年，拚得就是政權延續」。

今天又有一則消息更凸出民進黨看板攻勢肆無忌憚的猖狂，民進黨高市議員擬參選人蘇致榮「直搗黃龍」選在國民黨前鳳山黨部，掛起公投看板，上頭還有來不及撤下的國民黨黨徽，造成藍營幫綠營背書的錯覺。對此，藍營被迫回嗆，欺負台灣人、羞辱國民黨。