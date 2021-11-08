台灣運彩xT1聯盟元年球季將從11月13、14日「高雄海港熱身賽」出發，宣告球季即將開戰，為了提供球迷最流暢的觀賽體驗、球團最公平、公正的比賽環境，執法環節至關重要，聯盟深知裁判的重要性，力邀國內最頂尖的19位裁判加入台灣運彩xT1聯盟執法行列，組成台灣籃球史上最專業、最權威的裁判團隊。

台灣運彩xT1聯盟賽務長賈凡表示：「很高興能夠邀請到這麼多國內最優秀的裁判老師，代表聯盟的辦賽理念獲得認同，也讓聯盟比賽的執法品質獲得最強而有力的保障。」

台灣運彩xT1聯盟19位頂尖裁判團隊，全是台灣籃壇一時之選，個個身經百戰，執法經驗豐富，15位擁有國際裁判資歷，其中8位更是現役5x5或3x3籃球項目的國際裁判，執法功力深受國際籃總肯定。

名哨鍾宜智、莊智鈞、陳膺成、張呂岳、何長仁、于容都是成員之一，特別是于容，今年還在東京奧運5x5籃球項目獲得國際籃總指名執法，成為另類「台灣之光」，身為近5年國際籃總最炙手可熱的亞洲裁判，除了東京奧運，也擔任過東京奧運資格賽、北京男籃世界盃、西班牙女籃世界盃，執法足跡遍佈亞洲、歐洲。

台灣運彩xT1聯盟由會長錢薇娟領軍，延攬許多優秀女性人才，聯盟女力爆發，裁判團隊也不例外，兩位國內頂級女性裁判蘇宇燕、叢秀卉也加入聯盟執法團隊，蘇宇燕是在今年東京奧運3x3籃球項目被國際籃總指名執法，全球僅12人，成為台灣首位站上奧運籃球執法的女裁判，叢秀卉也是連2屆女子亞錦賽、亞洲盃的指名裁判。

獲得最頂尖裁判相挺，台灣運彩xT1聯盟會長錢薇娟開心地說：「裁判本來就屬於台灣籃球的公共財，不應隸屬特定聯賽或團體，應該屬於所有台灣籃壇，聯盟一直抱持海納百川的開放態度，希望能網羅各方最好的人才，建構出最完善、最出色的職籃聯盟，很高興這麼多優秀的裁判能夠加入聯盟，未來聯盟會更加努力，大家一起同心讓聯盟變得更好。」

對於最強裁判團隊，台灣運彩xT1聯盟也祭出最高薪禮遇，例行賽計畫每人單場執法費用為4000元，外卡挑戰賽提升為4500元，季後賽4強賽階段再加碼到5000元，到了總冠軍賽每人單場執法費用達6000元，凸顯聯盟對裁判的重視。

既然給予高規格待遇，裁判自然也要接受嚴格考核，聯盟邀集6位資深裁判組成的臨場技術委員會，由臨場技術委員會針對每場裁判表現製作報告送交技術顧問留存檢視，做為裁判考核依據，聯盟也將逐步建立裁判汰換機制。