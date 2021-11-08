雖然防疫降級，但有民眾向警方檢舉仁武區安樂四街一家音樂餐廳沒有符合防疫措施，仁武警分局8日表示，7日到這家音樂餐廳臨檢後，沒有發現違規情事，已經函請高市府衛生局、經發局與消防局等單位注意未來營運情形。

警方日前獲報這家音樂餐廳在臉書（FB）及IG上看到多人群聚的情形，店內有外籍移工，也有台灣民眾，疑有違反防疫措施，因此7日凌晨0時前往臨檢。

警方對現場包廂共3處及大廳共清點人數計我國42人、外籍79人，計容留客人121人，經逐一清查過濾身分，並未發現有不法情事。

警方表示，該餐廳目前經營模式採購門票入場，現場坪數依消防法規可容留120人，警員已約制店家要求做好實聯制、入內量額溫，並做好消毒等防疫作為，另店家對入內的客人會搜身，以防帶刀、違禁品進入。

警方呼籲，雖然疫情已經降溫，但仍不可大意，仁武分局已就該店疑似有違規營業，或違反防疫規定部分函請相關單位裁處，並將會同相關單位聯合稽查，針對各類違規態樣查處。