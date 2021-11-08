女子小文去年10月間因警方登門搜索，才知老公不但與女同事小蕙搞外遇，兩人不歡而散還被控告涉傷害等行為。她怒控小蕙陪夫妻倆去聽五月天演唱會後，不久就與老公私約去泡湯嘿咻，婚外情長跑2年多，侵害她的配偶身分法益向小蕙提告求償撫慰金。小蕙坦承與人夫婚外情，台中地院判罰30萬元，仍可上訴。

小文與老公在2013年結婚，女兒目前已6歲，因老公多次帶妻女參加同事聚餐，她也認識丈夫女同事小蕙，小蕙還在2017年12月底與兩夫妻一起去五月天演唱會同嗨。

小文指控，沒想到，小蕙在2018年2月起就與老公約到谷關泡湯，並發生性關係，還把在台中租屋處的備用鑰匙給老公，方便兩人下班後私會，到租屋處或汽車旅館嘿咻，小蕙常傳私密照及煽情對話給老公，兩人多次到墾丁、南庄等地出遊過夜，不時到汽車旅館休息。

小文控訴，小蕙直到去年7月間另結新歡，與老公分手過程不歡而散，還控告老公涉妨礙秘密、傷害及妨礙性自主等行為，並聲請保護令。小文說，直到警方在2020年10月6日到家裡搜查，也收到老公被告的刑事通知，她才確知兩人在2018年2月起到2020年7月間有不正當交往2年4個多月，小蕙侵犯她的配偶及婚姻關係身分法益，而提起民事訴訟求償撫慰金80萬元。

小蕙坦承與小文的丈夫婚外情，並發生性關係，但控訴小文丈夫在分手後，於2020年7月7日至9日間，未經她同意進入她的住處，並出手傷害，她已提告，目前該案在法院審理中。