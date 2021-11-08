軟體代理商上奇科技（6123）公告10月營收3.2億元，受到去年有香港校園專案帶動基期較高，10月營收月減7.2％、年減26％。前十個月累計營收42.32億元，年增9.27％。展望未來，上奇表示，仍看好數位印刷、雲端服務兩大產業發展前景，且兩事業體是上奇經常性營收主要來源，藉此優化獲利表現。上奇也同步公告將發放今年第二季現金股利1.2元，除息基準日為2021年12月22日，發放日訂則定為2022年1月14日。

上奇季稅後純益9931萬元，年增7％，寫歷年新高；單季每股盈餘為1.41元，也創下歷年同期新高。第三季單季營益率10.26％，為歷年表現最佳；單季毛利率19.5％，是2016年第三季以來表現最佳。

上奇表示，第三季的獲利表現不受到營收影響，主要來自於過去轉型的成果顯現，包括數位印刷與雲端服務穩定貢獻經常性收入，加上來自香港專案比重降低，對毛利率和營業淨利的大幅提升有所助益，進而顯現在營業利益與稅後淨利上。

累計今年前三季上奇歸屬母公司稅後純益為2.11億元，為歷年新高。累計稅後每股盈餘3.68元，為歷年同期累計表現最佳。

展望接下來營運，上奇表示，將聚焦數位印刷服務與雲服務的未來成長性，佈建跨國多雲服務平台與客戶耕耘，積極與策略夥伴擴大國際市場合作。目前正積極佈建跨國多雲服務平台與客戶耕耘，與策略夥伴擴大國際市場合作，除了既有香港及東南亞市場的開拓，也正在審慎評估進入日本的新創產業雲端商機。

另外，上奇旗下子公司昕奇雲端再取得Google Cloud菁英合作夥伴資格，將成為集團內雲端事業擴展的重要里程碑，除了深耕台灣、香港、東南亞等雲端市場之外，未來也將把營運觸角延伸至亞洲以外的市場。

除了雲端以外，數位印刷服務與應用也是上奇近年來強攻的領域。上奇表示，目前在數位變動列印與智慧包裝領域，已打入生技產業包材和彩色時尚口罩市場，同時也加大投資環保食品、美妝產品包裝等潛在商機。