「2021台北國際旅展」8日圓滿落幕，台灣高鐵（2633）今年再次從眾多參展單位中脫穎而出，榮獲主辦單位頒發「最佳展館獎」，由台灣觀光協會會長葉菊蘭親自頒獎，台灣高鐵營業資深副總經理孫鴻文代表接受。

台灣高鐵表示，今年高鐵攤位整體設計不僅延伸「Be There」意象，向民眾展現「真實接觸」的品牌精神，還將「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品帶到現場，讓巧思中更見驚喜。

旅展期間，就有許多民眾特別到高鐵攤位與P助及粉紅兔兔一起拍照打卡，還有人透過現場掃描QR Code的方式，搶購各種線上熱銷聯名商品。

此外，「國旅聯票」及「高鐵假期」等熱門旅遊商品的銷售攤位，同樣吸引民眾高度詢問，期望趁著疫情趨緩、天氣涼爽的季節，再次規劃一趟高鐵旅程，感受「搭高鐵．遊台灣」的美好體驗。

台灣高鐵提醒，來不及在旅展期間現場搶購的民眾，可以把握12月29日前的機會，透過高鐵振興五倍券網頁購買包含「國旅聯票」、高鐵假期「五星自由行」、高鐵假期「饗宴之旅3日豐富行」、「飯店聯票」、「交通聯票」等優惠方案。