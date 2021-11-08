台灣豪華遊艇製造商東哥（8478），因遊艇買氣高升，擺脫虧損困境，8日公告今年第三季合併營收10.4億元，每股稅後盈餘2.02元，累計今年前三季合併營收為34.2億元，年增17.6％，營業利益近6.7億元，稅後每股盈餘6.6元，全年有機會挑戰2016年全年每股稅後盈餘8.15元的歷史紀錄。

東哥表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情，改變民眾的生活型態，部分衝擊已從非常態，變成常態模式，今年10月27日到31日、甫結束的羅德岱堡國際船展買氣依舊非常熱絡，美國大型豪華遊艇終端需求熱度不減，顯見獨立性高的遊艇休憩已成為歐美民眾休閒活動首選之一。

東哥指出，東哥在5天船展的展期當中，自有品牌OA遊艇，現場斬獲7艘豪華遊艇訂單，皆為100英呎以上的船型，訂單量及金額齊創歷史佳績，船展結束後，仍有顧客針對不同船型洽談中，東哥在手訂單已排程至2024年。

東哥說，針對不同的消費族群，持續開發個別系列船型，每年皆有新產品問世，今年剛亮相的OA 35R以登峰造極的設計、精緻的製造工藝及卓越的性能展現等多項優異元素，擊敗其他歐洲品牌，獲選為本屆羅德岱堡船展最佳遊艇「Best in Show」，顯見OA在國際頂級遊艇的領先地位。多元產品線策略配合加速產能提升，東哥可望迎來下一波營業成長。