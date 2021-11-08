高雄市衛武營國家藝術文化中心、台中市草悟道廣場共同舉辦雙城「花閃-文心劇場」精緻花藝裝置展。（柯宗緯翻攝）

時序入深秋，金黃色的文心蘭近日盛開，花團錦簇美不勝收。農糧署與中華文心蘭產銷發展協會合作，近日在高雄市衛武營國家藝術文化中心、台中市草悟道廣場共同舉辦雙城「花閃-文心劇場」精緻花藝裝置展。

台中市草悟道廣場為11月5至10日，高雄市衛武營國家藝術文化中心為11月6至14日，並於6日在衛武營文化中心榕樹廣場，舉開點亮花閃儀式，與民眾共渡溫馨深秋，歡迎大家一起來賞花，分享美麗文心蘭，將花帶入日常生活。

農糧署表示，文心蘭為我國主要外銷旗艦花卉，外銷全球30餘個國家，栽培面積245公頃，產值達4.37億元，深受各地消費者喜愛。台中市文心蘭栽培面積占全國46％，國內首次辦理的文心蘭花閃活動，為全國最大產區，並以2萬多支國產文心蘭組成閃亮「文心花瀑」。

高雄衛武營國家藝術文化中心訂於11月6日接續展開花閃活動，透過中華花藝研究推廣基金會花藝師的巧手，在該中心榕樹廣場、三樓樹冠大廳及三樓西露臺，分別設置「榕樹下的溫馨(文心)對話」、「歡樂聖誕」及「溫馨(文心)延續愛」等花卉裝置作品，衛武營場域花閃活動共使用超過2萬5千支高屏地區生產的優質文心蘭、腎藥蘭及綠色植栽，營造花團錦簇的夢幻情境。