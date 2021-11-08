利汎科技公司總經理鄭龍坤（右）被請到貨車上向在場民眾道歉，對日後再發生類餘事件回應說會「該怎麼辦就怎麼辦！」（羅浚濱攝）

在關西鎮大同里的利汎科技公司，1986年設立後不時傳出排出有毒廢水，造成冷水溪大量魚群暴斃，汙染農作和民生用水，該公司投入8千萬更新廢水處理設備，未料，5日發生管線破裂，致廢液強酸流入溪內肇禍，引發鎮長劉德樑等鎮內民代和民眾8日「圍廠抗議！」

這場抗議行動8日下午2時在利汎科技廠前展開，地方人士先架好防雨棚架，隨後由劉德樑等民代上到貨車輪翻指控利汎20多年來排放毒水，造成冷水溪和支流大量魚蝦死亡，殘害民眾生命，並要利汎滾出關西，不時高喊要「總經理出來！不要躲在裡面！」

環保局說明汙染事件發生原因，指利汎科技目前正更換廢水處理設備，該局為此裝設監控系統，5日傍晚發現監控數值出現異常，派員到現場了解時發現是連接管線破裂，致廢液強酸外洩流入冷水溪。

環保局當晚在冷水溪檢測水質，PH數值是1.37，顯示是強酸，並發現有魚群死亡，當地居民6日凌晨發現後也通報，環保局依水汙法規定可裁處6萬元以上到2千萬元的罰鍰。

在地方人士宣講及抗議40多分鐘後，利汎科技總經理鄭龍坤由劉德樑進廠陪同出來，並被請到貨車上當場向在場民眾道歉！

鄭龍坤說，廠方為達到環保永續經營的目標，花了近8千萬元更新廢水處理設備，預定年底完成後可回收8成廢水再利用，因工人施工不慎，廠方也有監工不周責任。

地方人士要求利汎要負責出錢為民眾做飲用水安全檢驗，鄭龍坤承諾限定使用冷水溪的民眾，並同意廢水處理設備完工後，讓地方人士參觀，有民代要求若再發生廢水汙染問題，利汎要搬離關西，鄭龍坤回應說會依照政府規定，「該怎麼辦就怎麼辦！」