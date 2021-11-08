根據最新公佈的衛星圖像顯示，中共軍方在新疆沙漠地帶建造了一座模擬美國航母和其他美國大型軍艦的全尺寸標靶，可能用於訓練之用。這項設施顯示，在美中關係因台灣與南海而持續緊張之際，共軍正積極進行對航母攻擊演練。

《路透》報導稱，Maxar衛星圖像公司7日發佈的圖像顯示，中共軍方已經在塔克拉瑪干沙漠一個疑似新建的靶場中建造了一艘美國航母，以及至少2艘伯克級導彈驅逐艦的全尺寸模型。

Maxar衛星圖片顯示中國新疆若羌的軌道與標靶相關設施。（圖／路透）

報導說，圖像還顯示了一個約6 寬的軌道系統，上面安裝了一個與船艦類似大小的目標，專家認為這可能是用來模擬移動船隻的活動標靶。

美國海軍研究所援引地理空間情報公司 All Source Analysis 的話報導稱，該綜合體已被用於進行彈道導彈轟炸測試。

衛星圖像顯示，中共軍方在新疆塔克拉瑪干沙漠建造大型設施，包括美軍航母與驅逐艦形狀標靶，甚至還有移動基座能模擬移動中的船艦。圖為尼米茲號航母。(圖／美國海軍）

報導指出，中國的反艦彈道導彈是由共軍的火箭軍所執行，中共國防部沒有立即回應《路透》的置評請求。

根據五角大樓最新發布的中國軍力年度報告，中共空軍於2020年7月首次向南海進行彈導彈實彈發射，向南沙群島以北海域發射了6枚DF-21反艦彈道導彈。

中共軍方在塔克拉瑪干沙漠一個新建靶場中，建造至少2艘伯克級導彈驅逐艦的全尺寸模型。（圖／路透）

新加坡拉惹勒南（S. Rajaratnam）國際研究學院研究員高克林（Collin Koh）表示，在南海上測試可能表明中國「距離製造出準確的反艦彈道導彈還很遠」。「我認為沙漠打靶不會是最後階段，共軍正在進一步完善其導彈能力。」

高克林說，在沙漠中進行反艦彈道導彈試驗與海洋環境的現實條件有差異，這可能會影響傳感器和目標導引，但進行試驗會比較安全，同時也可以防止美國軍事情報單位對試驗的監測。

新疆若羌沙漠中的航母標靶還有可供移動的軌道設施，可能用於模擬移動中的航母。（圖／路透）

美國海軍研究學會新聞網（USNI News）則指出，衛星圖像顯示，中共軍方在新疆塔克拉瑪干沙漠建造大型設施，包括美軍航母與驅逐艦形狀標靶，甚至還有移動基座能模擬移動中的船艦。

報導說，伊朗也曾在波斯灣設置美軍航母形狀的標靶，但比較中共的標靶相對粗糙得多。Maxar公司提供的衛星圖像位址與中共早先測試有「航母殺手」之稱的東風-21D反艦彈道導彈靶場距離不遠。共軍很顯然地持續強化嚇阻力量，以削弱美國海軍靠近中國的能力，尤其針對美軍航母打擊群。