韓國遊戲大廠NCSOFT本（11）月推出的重量級手遊《天堂W》，上線第一天就創下NCSOFT歷屆遊戲的最大日銷售額，台灣市場部分，11月7日《天堂W》更登上雙平台營收第一。該遊戲在台灣也同步開放智冠（5478）MyCard儲值，同時也將由智冠負責通路行銷服務，預期將為智冠第四季營運帶來營運動能。

在全球市場部分，《天堂W》11月4日全球上市後，首日即創下NCSOFT歷屆遊戲最高單日營收紀錄，且在總用戶數、海外玩家比重、日銷售額等皆為歷史新高。全球單一版本服務使用戶數量增加，預計在2022年將上市地區擴展到北美以及歐洲地區。

《天堂W》11月4日全球上市後，首日即創下NCSOFT歷屆遊戲最高單日營收紀錄，且在總用戶數、海外玩家比重、日銷售額等皆為歷史新高。推出兩天後，達到韓國Google Play營收第一；台灣也在11月7日創下雙平台營收第一的成績。