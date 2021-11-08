有些人外表看起來老實、好欺負，但其實非常小心眼、很愛記仇。命理網站「星座上上籤」發文，點名巨蟹座、天蠍座和摩羯座的人最小心眼，如果有人不小心得罪他們，就算只是再小的事情，他們也會牢記在心中，並等到適當的時機報仇。

1、巨蟹座

大部分人都會認為巨蟹座的個性比較柔弱、好欺負，但其實他們屬於「扮豬吃老虎」的類型，如果有人得罪他們，他們並不會當場發怒，而是在心中記上一筆，就算再小的事情他們也不會放過；但若是巨蟹座真的火大了，就會直接冷落對方，不論什麼情況也不願和對方多說一句話，一旦被他們找到絕佳時機，不把仇報完絕不罷休。

2、天蠍座

天蠍座和人相處時總是保持著戒備心，還會很自然地觀察對方，就算只是一個無意識的小動作，也可能讓他們瞬間提高警戒；如果有人敢傷害他們，天蠍座絕對不會輕易放過對方，不過他們抱持著「君子報仇，十年不晚」的心態，非常沉得住氣，能夠耐心等待時機，只要一逮到機會就會狠狠地教訓對方，否則根本嚥不下心中那口氣。

3、摩羯座

摩羯座的人平時非常低調，總是隱藏自己的心思，容易讓人誤會他們很好欺負，但事實上摩羯座都會默默在心裡記住一切，就算只是一件小事，他們也會銘記於心，而且一旦記下了，很長一段時間都沒辦法化解，如果有人得罪了他們，雖然他們不會當場發怒，只會先把這筆帳記下來，之後再伺機報仇。