四大公投12月18日登場，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等公投案案將舉行投票，藍綠陣營也分別就呼籲民眾投下同意與不同意票開對決。根據一份最新民調顯示，大部分民眾均同意四大公投案的訴求，其中又以「反萊豬進口」的同意度最高。

《ETtoday新聞雲》今天(8日)公布四大公投的最新民調結果，結果顯示，「重啟核四」有48.9%民眾同意，39.6%反對，11.5%沒表示意見；「珍愛藻礁」有50.1%民眾同意，35.8%反對，14.1%沒表示意見；「公投綁大選」有56.2%民眾表示同意，34.2%不同意，9.6%沒表示意見；而「反萊豬進口」則有57.8%民眾同意，33.7%反對，8.5%沒表示意見。

《ETtoday新聞雲》也針對民眾同意與不同意公投案內容的理由進行調查，同意「重啟核四」的部分，同意原因以「核能低碳環保，讓火力電廠降載，減少空汙」（55.5%）占比最高，其次為「補足台灣電力缺口」（26.9%）；不同意原因以「為使環境永續，應減少核燃料且核廢料目前無法處理」（56.4%）占比最高，其次為「核四位於斷層帶上，有安全疑慮／害怕發生核災」（29.6%）。

「珍愛藻礁」議題方面，同意原因主要為「藻礁是珍貴的天然資源，不該破壞生態保育」，占比73.2%；不同意原因以「三接興建已縮減並避開藻礁，無破壞生態之疑慮」所占比例最高，為29.4%，其次則是「三接遷離，需延長燃煤發電，造成更多污染」，占28.2%。

「公投綁大選」議題治的部份，同意原因主要以「節省政府公帑支出，減少人事成本」（69.9%）占比最高；不同意原因以「議題太多易失焦，分開投票可讓政策議題被充分討論」（44.7%）占比最高，其次為「可能造成邊投票邊開票的情況，影響選舉公正性」（23%）。

至於「反萊豬進口」議題，同意原因以「不應為建立國際關係而犧牲國人健康」（47.4%）占比最高，其次為「豬肉為國人最主要肉品來源（食用量約牛肉的6倍），應堅持瘦肉精零檢出」（38.7%）；不同意原因以「豬肉來源皆有標示，開放進口萊豬後，民眾可自由選擇是否食用」（44.5%）占比最高，其次為「美牛開放多年，無食安疑慮」（14.9%）與「應排除貿易障礙，深化台美關係」（14.5%）。