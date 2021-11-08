一名自稱是國立大學教授的網友表示，最近去看了一個房地產建案，沒想到遇到炒房建商，在簽完早鳥價訂單後，建商居然說董事長當晚喝酒搞錯價錢，一開始逼他實價登錄造假，後來甚至逼他取消訂單，結果最後說好的價錢竟然不賣了，他直呼「簡直是一場夢魘」，因此他決定上網揭發，原來炒房建商是這樣玩實價登錄2.0的，把一般人民當韭菜，並感嘆「居住正義仍離我們很遙遠」。

這名網友在《PTT》表示，日前看了在中央大學附近的建案，之後決定下訂，每次出價時都是由代銷小姐去跟董娘談，董娘打電話問董事長，後來董事長出1500萬，結果他從1399萬殺到1498萬才成交，總共只殺了兩萬元，但在簽訂購單時，上面卻寫總價1500萬，代銷小姐說，因為那兩萬是用她的獎金補，因此單子上必須這樣寫。

簽單後，他開始構思怎麼把這個家裝潢得舒服點，沒想到接下來才是惡夢的開始。原PO指出，建商檯面上登記賣1500萬，但私下退兩萬給他，牽涉到兩項實價登錄不實，除了買1498萬，卻實登1500萬之外，本來賣1498萬含車位，車位150萬，43.93坪，坪價應該是30.6萬/坪，但現在合約是1490萬房價加上10萬元車位，坪價變成33.9萬/坪。

原PO擔心，根據實價登錄2.0規定，如果登錄不實，買賣雙方都會被告與罰款，他不想做違法的事，因此一定要確認契約合法才簽，後來達成協議，建商堅持1500萬賣，但在合約中加註會送兩萬元的等值禮卷。

沒想到之後又冒出一名協理表示，當初他買的時候案場很亂，但他買的8樓是最好的樓層，根本不可能讓他用這個價位買到，而且簽紅單那一天，董事長在喝酒，董事長說的1500萬是不含車位，因此該名協理要求他撤銷訂單，會退他訂金10萬，而且也不保證新的訂單能談到同樣的戶別、車位和價位，沒想到最後代銷竟傳簡訊告知他說公司不賣了，讓他相當錯愕。

原PO強調，他PO這篇文章的目的，不是求建商賣他房子，也不是希望建商賠錢了事，他要的是身為一個台灣人該有的居住正義，他感嘆他父親年輕的時候，台灣經濟起飛，台灣錢淹腳目，每個肯努力的年輕人，幾年就可以買一棟透天厝，有棲身之所。

現在即使他很努力很努力，終於有一天當到大學老師，存了3年多只能買一間小公寓，還要貸款1200萬，還20至30年，結果沒想到簽了單後，建商看到房價漲了，竟可以用各種理由不賣，讓他忍不住直呼「大學老師在建商面前，就是個韭菜，說割就割」，質疑未來台灣的年輕人不被坑得更慘？

網友回應「有些建商真的吃人夠夠」、「如果是想自住不是投資客，那麼就走法院」、「一般民眾有夠弱勢，如果是我就不爽不要買」、「一般老百姓真的是被吃死死」、「還好我買不起」。

對於不肖業者以不實高價，登記到實價登錄系統，墊高周邊房價等消息，內政部則回應表示，為嚴格遏止不實申報炒作行為，將聯合縣市政府加強建案申報交易資訊稽查，對於違規案件按次處罰，最重可罰100萬元，並依法將不實申報人移送檢調偵辦。