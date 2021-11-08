國泰贊助雲門公演21年不間斷，隨著疫情趨緩，校園及社區開始舞起來。雲門舞者連續兩天來到苗栗白沙屯拱天宮香客餐廳與數百名鄉親，一同親近舞蹈。

「看完雲門表演，讓我覺得跳舞和我的距離似乎不再遙遠，好像人人都可以跳」，苗栗鄉親開心地笑說。「跳舞不再高大上，走進生活零距離」，國泰雲門公演實踐了藝術生活化。

11月6日白沙屯拱天宮香客大樓擠滿數百名大小朋友，老師帶學生、阿嬤帶孫子，席地而坐，隨著疫情趨緩，大小朋友遵照志工指示，戴上口罩保持距離，全程投入這場與舞者零距離的藝術盛宴。

在入秋後晴朗舒適的好天氣下，「與雲門共舞」節目一開始，由坎城影展原聲帶大獎得主林強《向前走》揭開序幕，全場氣氛立刻「動」起來，即使戴著口罩，仍掩不住小朋友們興奮眼神，跟著熱情節奏舞動四肢，一旁的阿公阿嬤儘管身體不動，但忍不住跟著音樂哼了起來。

隨著表演走到卡門的《鬥牛士進行曲》，磅礡而明快的曲風讓許多小朋友也模仿起舞者搔癢抓頭，彼此對望還不時蹦出純真大笑，讓整場活動笑聲四溢。

當雲門十多位舞者邀請大小朋友站起來，扭扭身體伸展四肢，舒緩久坐不適的同時，更讓現場氣氛再掀起另一波高潮。 隨著藝術總監鄭宗龍台味十足的陣頭式音樂創作《十三聲》，搭配舞者們歡樂而有力量的肢體展現，這次的公演在白沙屯媽祖的庇佑下，雲門舞集以慶典祭祀的盛大規格，與民眾一起張手迎接疫情後的正常生活。

國泰人壽通宵通訊處經理洪明明表示，國泰金控長年實踐「大樹成長，文化深耕」企業理念，多年來支持雲門在全臺各縣市鄉鎮散播藝文種子。他很開心有大型藝文團體走入鄉村，國泰志工們秉持回饋鄉里、對媽祖虔誠信仰和對藝術推廣，自動自發號召親朋好友前來共襄盛舉，即使地處偏遠交通不便，仍有數百位來自各地的觀眾與國泰志工，齊聚在富饒宗教氣息的拱天宮同樂。

一群來自苗栗建功國小舞蹈班四年級小朋友說，她們跟著爸爸媽媽還有同學們一起來，因為喜歡跳舞和韓團BTS，未來也想要像雲門的大哥哥大姐姐們一樣厲害，在舞台上悠美的舞動身體。

來自苗栗苑裡的設計師胡小姐說，她從雲門創辦人林懷民老師時期，就開始追著雲門跑，是雲門的鐵粉，這次很幸運搶到在苗栗的門票，能有國家級的藝術活動深入民眾日常生活社區，是一件很棒的事。

同樣在金融業服務的黃小姐說，她感受到國泰與雲門的用心，將藝術在地化，讓民眾與美的距離拉得更近，每一次觀賞雲門演出也因為場地的不同，都有全新的感受，她期待自己的公司也能像國泰金控這樣，多多支持舉辦藝文活動。

國泰金控與雲門舞集以藝術活動走進社區，已經成為許多民眾每年期待的盛事。十一月接下來的每個週末，在臺中纖維工藝博物館（國光里活動中心）、高雄大東文化藝術中心戶外舞台、彰化縣政府大廳等社區巡演，繼續拉近藝術與民眾的距離。