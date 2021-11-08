現場創作設計、手繪桌遊卡片。（魯信成提供／柯宗緯高雄傳真）

全台樂齡中心大會師，日前80多位來自全台樂齡學習中心主任、志工、講師及樂齡規劃師和輔導員，在高師大共同研習規劃青銀生活共學的代間教學模組，創作桌遊教學方案，有趣的是利用《草蜢弄雞公》、《蝸牛與黃鸝鳥》、《天黑黑》等歌曲，創作懷舊桌遊，讓國小學童、高中生和高齡長者共聚一堂，達到樂齡學習中心活躍老化目標。

高齡化社會浪潮衝擊下，該活動計畫目標促進代間互動共學，達到代間共融共榮。計畫主持人高師大教授李百麟勉勵樂齡夥伴，希望在現場實地及視訊參與的各地樂齡中心的講師們，在經過培訓交流之後更能掌握地方特色的融入，規劃出具有在地文化色彩的創新課程。

林園區樂齡學習中心主任吳雅茹分享樂齡跨域課程設計與整合規畫心得，她強調，掌握地方特色、打破學習偏食，在地亮點的課程會更豐富。講師羅予妍示範將隨手可得的工具作為畫筆，設計成紀錄故鄉好風景的多元、多媒體畫畫課。

遊戲力社會企業執行長黃子明則當場傳授自製桌遊的技巧，他認為，要找出有共鳴的主題，設計桌遊要先思考用途和對象，再定義出適合的桌遊，年輕人喜歡快速和新鮮，而年長者卻容易有學習偏好，「年輕人和年長者就好比油水分離一般」，所以在課程設計上需打破同溫層才有可能達到青銀共融的目標

黃子明以「草蜢弄雞公」一首歌當主題，加上雞公遇草蜢的動作與聲音配合遊戲過程，說明設計禁止牌來進行干擾效果等要訣，接著就帶動現場製作桌遊，一張大壁報紙和一疊空白紙卡、幾隻簽字筆，帶著老師們分組做出桌遊原型，並且讓大家當場試玩。

最後再讓各組自行創作，利用類似的規律來創新，集思廣益之下精采紛呈，教師們靈感大爆發，蝸牛與黃鸝鳥、點仔膠黏到腳、天黑黑、白浪滔滔、望春風等等歌曲都成為桌遊設計的有趣內容，變化成新鮮有趣的桌遊課程。