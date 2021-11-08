女星林采緹擁有甜美臉蛋和前凸後翹的魔鬼身材，加上她當年以Cosplay漫畫人物「蛇姬」爆紅，讓林采緹成為著名的性感女神代表，親民的林采緹也不吝嗇分享生活美照，而林采緹昨（7日）則悄悄現身深坑老街，辣穿百褶短裙的她，更是讓一雙纖細美腿被看光。

照片中，林采緹把長髮綁成高馬尾，身穿短版運動帽T、百褶短裙入鏡，也因為裙子實在太短，讓林采緹一雙白嫩美腿被看光，親民的林采緹現身深坑老街大方零偽裝，戴著口罩就逛街，相當親民，難得享受悠閒時光的林采緹也寫下：「今天天氣好好 來去曬曬太陽 聽說下週開始變冷了」。

野生林采緹辣穿短裙，纖細美腿全都露。（圖／取材自林采緹Instagram）

林采緹擁有前凸後翹的S曲線和纖細四肢，舉手投足俏麗的她，看不出已升格當媽咪，其實身材火辣的林采緹，也付出相當努力，她平時就有健身習慣，不論是平板撐、槓鈴、跑步、啞鈴等運動都樣樣來，她日前曬出運動影片時還幽默直呼：「維持美麗就是從對自己殘忍開始」。

模特兒出身的林采緹因在動漫祭cosplay《海賊王》的蛇姬一角爆紅，擁天使臉孔、魔鬼身材的她，是著名的女神代表，不過林采緹情路不順，在2018年與胡睿兒奉子成婚，後來胡睿兒爆發夜店撿屍事件，夫妻最後在2020年3月簽字離婚，結束一年半的短命婚姻，恢復單身的林采緹走過婚變低潮，現在她積極重新出發，而林采緹現在則把生活重心放在工作和兒子上，對戀情則抱持順其自然的態度。