嘉義市議員蔡文旭8日在市議會定期會中質詢，今年8月2日下暴雨，嘉義市有185處積淹水，工務處有沒有做好清淤工作，在工作報告中都沒有提到，工務處長蘇文崎表示，都有持續清淤，區域排水及雨水下水道清淤量共有2100多立方公尺。

蔡文旭指出，今年8月2日下大雨，造成全市185處積淹水，包括東區48件、西區137件，市政府歸咎於抽水站遭雷擊以致無法正常抽水運作，導致興業西路地下道淹水，無法通行，但事後市府有深切檢討原因嗎？有提出改善解決問題的方法嗎？

蔡文旭指出，全市185處積淹水，是人民之苦，市府工務處提交給市議會的工作報告隻字未提，1年編789.7萬元清淤經費，有沒有落實執行？應該要提出執行成果，讓市民檢視。

市府工務處長蘇文崎表示，有做檢討，低漥地區如遠東街、重慶二街等地區都有檢討，8月2日當天雷擊多，興業西路地下道是因抽水站遭雷擊造成運作受阻，事後已加裝保護裝置。

蘇文崎指出，清淤工作一直都持續進行，汛期前會針對區域排水清淤，雨水下水道則是每月派工持續清淤到，2周內會補提交工作報告。

市府工務處水利工程科表示，今年至10月底已清淤區域排水總長度2萬1540公尺、總量1201立方公尺，雨水下水道清淤總長度5130公尺、總量946立方公尺。

市府工務處水利工程科表示，全市有中央大排、北排、南排、西排、後庄大排、鹿寮大排、在來大排等區域排水，依淤積的實際狀況來清淤，接近市區或常有里長、民眾反映有淤積，就會加強清淤。