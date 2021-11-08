APEC經濟領袖峰會將於11月12日以線上方式舉行，總統蔡英文委託台積電創辦人張忠謀出席。APEC主辦方今日公布最新報告指出，2021年APEC成員國經濟成長率約可達到6％，但是各國成長不一。

2020年上半年，APEC成員國經濟萎縮3.7％，2021年上半年成長8％，由於各國表現不一，因此前景的不確定性仍高。而在寬鬆貨幣政策等因素下，2022年經濟成長率約為4.9％。

在新冠肺炎疫情影響下，藥品、電信設備、電腦等產品，仍維持強勁需求，2021年上半年商品貿易的數量與價值都有2位數成長。