華研音樂（8446）今（8）日董事會通過2021年第三季財報，合併營收1.82億元，淨利歸屬母公司業主0.66億元，EPS為1.25元；累計前三季合併營收6.03億元，淨利歸屬母公司業主2.51億元，EPS為4.75元。華研董事會並決議上半年盈餘暫不配發，於年度結算後再行討論分配。

華研10月合併營收7338萬元，月增22％、年減24.1％。隨著疫情降溫，公開活動限制逐漸鬆綁，10月公開演出回溫，挹注營收，公司將重啟大型演唱會，再創成長動能。

華研表示，今年雖受疫情影響，原規劃演唱會停辦，但深入IP產業腳步不停歇，繼2019年投資大慕影藝後，今年再深入合作，聯手大慕影藝與凱擘影藝合資成立泛娛樂投資公司「大曉創藝」，並與文策院合資成立「大慕可可」公司，訂定三大目標：IP跨域轉譯、人才孵化器、加大投資，盼打造產業生態圈，引入更多投資，蓬勃影視內容產業，結合華研音樂擅長的新人發掘與新歌開發，創造雙贏。