近年幾場立委、議員罷免案和1218四大公投，讓國民黨政黨民調出現些微變化，前民進黨立委林濁水認為，在立委陳柏惟罷免案成功後及四大公投民調，民眾評價國民黨佔在民調全贏一方，但黨的認同空前低，竟被民眾黨趕過，落在第三名，他表示，國民黨地方諸侯民調都不差，侯友宜甚至常常名列前茅，卻出現這樣的現象，實在稀奇。

林濁水8日在臉書發文表示，在罷免之戰方面，罷王也勝，罷陳又勝，促轉6大正義民眾不信任，也等於國民黨得分；4大公投方面，核四恢復勝、公投綁大選勝、護藻礁大勝、反萊豬特勝。罷免和政策性都受到多數民眾幾近狂熱的支持，但黨卻受到民眾冰冷的待遇，認同空前低。

林濁水8日在《Yahoo奇摩》投書更指出，令他更覺得稀奇的是，陸續公布的民意調查，有的在罷免前夕調查，發現罷免一役，國民黨在勝的一方，還有蔡英文敲鑼打鼓的重大施政轉型正義，到目前為止，民眾表示信任的只有34.3%，不信任的高達54.0%，但是很矛盾的是敗方的蔡英文、蘇貞昌民意滿意度不降反升；有的調查在罷免投票後做的，發現未來四項公投，國民黨每一項都以懸殊的比例領先，但是站在政策被民眾高度否定的一方蔡英文、蘇貞昌民意滿意度同樣不降反升。最嚴重的是，兩樣民調同時指出，民眾對民進黨認同仍然維持在平盤，而國民黨竟掉到落後民進黨10%還多，剩下一成五，甚至被民眾黨趕過，掉到第三名。

他分析認為，國民黨縣市長風格力求穩健，評價都不錯，但是黨中央在一些議題攻防上情急之下到處找槍，難免被拖累，也使民眾滿意度每下愈況。林濁水指出，首長評價好鬥的台北市長柯文哲掉車尾，穩健的侯友宜列前予，國民黨主席兩大戰略卻帶黨走向邊緣化，某種程度上是有危機的。

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罷王罷陳四項公投促轉六項爭議民眾評價國民黨佔在民調全贏一方但黨的認同空前低竟被民眾黨建趕過。 稀奇嗎 首長評價好鬥的柯P掉車尾穩健的侯友宜列前予朱主席偏領導走向戰鬥藍;抗中保台成民主自由國家「普世價值」，朱主席領導反制抗中保台 兩大戰略都帶黨走向邊緣化六爭議大獲支持只好是白搭

林濁水發佈於 2021年11月8日 星期一
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