近年幾場立委、議員罷免案和1218四大公投，讓國民黨政黨民調出現些微變化，前民進黨立委林濁水認為，在立委陳柏惟罷免案成功後及四大公投民調，民眾評價國民黨佔在民調全贏一方，但黨的認同空前低，竟被民眾黨趕過，落在第三名，他表示，國民黨地方諸侯民調都不差，侯友宜甚至常常名列前茅，卻出現這樣的現象，實在稀奇。

林濁水8日在臉書發文表示，在罷免之戰方面，罷王也勝，罷陳又勝，促轉6大正義民眾不信任，也等於國民黨得分；4大公投方面，核四恢復勝、公投綁大選勝、護藻礁大勝、反萊豬特勝。罷免和政策性都受到多數民眾幾近狂熱的支持，但黨卻受到民眾冰冷的待遇，認同空前低。

林濁水8日在《Yahoo奇摩》投書更指出，令他更覺得稀奇的是，陸續公布的民意調查，有的在罷免前夕調查，發現罷免一役，國民黨在勝的一方，還有蔡英文敲鑼打鼓的重大施政轉型正義，到目前為止，民眾表示信任的只有34.3%，不信任的高達54.0%，但是很矛盾的是敗方的蔡英文、蘇貞昌民意滿意度不降反升；有的調查在罷免投票後做的，發現未來四項公投，國民黨每一項都以懸殊的比例領先，但是站在政策被民眾高度否定的一方蔡英文、蘇貞昌民意滿意度同樣不降反升。最嚴重的是，兩樣民調同時指出，民眾對民進黨認同仍然維持在平盤，而國民黨竟掉到落後民進黨10%還多，剩下一成五，甚至被民眾黨趕過，掉到第三名。

他分析認為，國民黨縣市長風格力求穩健，評價都不錯，但是黨中央在一些議題攻防上情急之下到處找槍，難免被拖累，也使民眾滿意度每下愈況。林濁水指出，首長評價好鬥的台北市長柯文哲掉車尾，穩健的侯友宜列前予，國民黨主席兩大戰略卻帶黨走向邊緣化，某種程度上是有危機的。