國人常用的通訊軟體「LINE」也會言論審查嗎？今（8）日有網友爆料，在LINE社群分享外媒報導「國會施壓拜登保衛台灣」（Congress pressures Biden to defend Taiwan）一文時，竟意外跳出違反社群服務條款的通知，之後就被禁用，貼文一出也引發眾人熱議。

原PO在PTT八卦板以「Biden to defend Taiwan是LINE社群禁用字」為題發文，表示自己在LINE社群分享外媒《POLITICO》「國會施壓拜登保衛台灣」（Congress pressures Biden to defend Taiwan）的報導時，才傳送出去幾秒，訊息就自動消失。

原PO再到自己開設的LINE社群，將報導原文標題分段測試，發現輸入「Congress pressures Biden to defend Taiwan」、「Biden to defend Taiwan」時，訊息皆會消失，認為「拜登保衛台灣」顯然就是禁用字，原PO本想再嘗試，社群功能就被禁用了，畫面跳出「經用戶檢舉，您已違反社群服務條款，故無法使用本服務」提醒。

原PO不死心再找家人手機開一人群組，再分別進行測試，有Biden to defend Taiwan的全部消失，發現連在一人社群裡測試也會被禁言，再跳出「經用戶檢舉」的違規提醒，讓他不解「在LINE社群做言論審查的，到底是哪一國人啦！」

不少網友紛紛留言「笑死 這句話到底哪裡違反社群規範了」、「一人社群是鬼檢舉喔」、「還用用戶檢舉這種理由來掩飾，言論審查無誤」、「要抵制Line了嗎XDDD」、「line爛app請抵制」。

也有人測試遇到同樣狀況，「一般聊天室沒有，社群傳出去就消失」、「X，真的會被刪…」、「一人社群真的也會被ban，要多打幾次才會觸發審查機制，夭壽…」。後續也有網友回報，已可正常貼出拜登一詞，推斷系統已修改禁用詞，「無論什麼詞被禁，至少確定了言論審查機制和有人在偷看」。