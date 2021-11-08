雙11來臨，Yahoo奇摩購物表示，雙11暖慶開跑首日流量、業績雙成長，較去年增5成，同時，透過行動App購買用戶數翻倍成長，同時締造爆品熱銷佳績，每秒賣出10雙運動鞋、每分鐘賣出3件美妝保養品、1件保健食品，Yahoo奇摩電子商務業務部副總裁蔡伯璟表示，暖慶業績開跑表現不錯，預期正慶檔期間業績將有望優於內部目標，今年也將打造全台首個雙11結合5G與AR科技的娛樂互動遊戲節目，打造沉浸式的類「魷魚遊戲」多人互動生存遊戲，透過娛樂電商模式，衝刺業績。

蔡伯璟表示，今年透過整合、開放、體驗升級三大策略，持續打造購物生態圈。今年雙11，將結合擁有百萬活躍用戶的Yahoo奇摩App，在風格選品頻道打造「雙11快閃店」推獨賣商品，並透過「Yahoo奇摩粉絲通」會員經營解決方案，匯聚超過500個品牌商家與百萬名粉絲，提供店家經營會員新利器。

此外，Yahoo奇摩自2016年攜手中國信託引領台灣電商首推Yahoo聯名卡，剖析消費數據發現，Yahoo聯名卡以25-39歲消費者為主力，尤以女性為最，卡友每月消費次數高出一般1.3倍、消費力（購買金額）則為一般會員的2倍，消費力道深且黏著度高；最愛買的Top3品類為居家用品、日用清潔與美食；線下消費則集中在量販超市、餐飲等。今年更搶在雙11之前，再推出電商首張最高卡等－全新Yahoo聯名商務鈦金卡，以衝刺業績。

同時，Yahoo奇摩購物結合Yahoo TV，運用科技力，打造全台首個雙11結合5G與AR科技的娛樂互動遊戲節目，11/10推出5G世代沉浸式內容新體驗節目《Yahoo購物節：鄉民大對抗》，打造類「魷魚遊戲」多人互動生存遊戲，不需下載App即可透過網頁創造個人化虛擬分身，打造全新的雙向娛樂購物體驗。

在物流以及備貨部分，Yahoo奇摩電子商務行銷部資深總監賴美均表示，今年缺貨問題嚴重，但Yahoo透過大數據分析，提前掌握消費者喜好，並針對熱銷商品提前備貨。而在物流部分，Yahoo奇摩旗下的AI自動化倉儲，透過AI自動揀貨，可以初步準備時間省下六成，在訂單高峰期更可以提高10倍的出貨量。