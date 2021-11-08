受疫情影響，2021年是公益團體募款最辛苦的一年，統一超商首創業界整合6200家7-11、統一超商好鄰居文教基金會、OPEN POINT APP線上線下資源，共同推動「2021振興隨取卡愛心認購」、「OPEN POINT APP多元捐款請喝拿鐵」、「聖誕傳愛禮盒認捐」3大公益活動，邀請民眾隨手做公益，幫助有經濟需求的族群。

7-11合作推出「2021振興隨取卡愛心認購活動」，民眾可利用紙本五倍券，認購面額分別為5000、3000、2000、1000元的振興隨取卡，捐贈給有需求的弱勢家庭、兒童和青少年，讓受贈者可就近採買生活所需。

「2021振興隨取卡愛心認購活動」，可將民眾的紙本五倍券放大最高5倍捐贈給弱勢家庭等。（7-11提供）

7-11表示，隨取卡根據購買額度，可獲得增值優惠、購物金，如最高認捐5000元的方案，可換購6800元價值商品，及各大品牌折價券；同時，民眾每認捐1張愛心認購振興隨取卡，7-11等也將捐出相同價值的OPEN POINT點數給公益團體，民眾認捐越多、企業捐贈越多，累計最高將捐出200萬點（價值200萬元），提供合作團體兌換上千款7-11民生物資。

此外，掌握「低接觸捐款」趨勢，7-11把愛找回來公益募款平台，即起新增「線上捐款多元支付」功能，信用卡、OPEN錢包、icash Pay皆可線上點、立即捐。11月15日至12月31日止陸續推出2波「OPEN POINT APP多元捐款請喝拿鐵」活動，完成指定條件就送乙杯CITY CAFE中杯拿鐵。

7-11與好鄰居基金會，攜手台灣太古可口可樂發起「聖誕傳愛活動」。（7-11提供）

而今年7-11也與好鄰居基金會，攜手台灣太古可口可樂，共同發起「聖誕傳愛活動」，送予基督教救助協會1919陪讀班的孩童。消費者自11月15日上午起可於7-11認購「聖誕愛心禮盒」，內含OPEN春捲包、整套彩色筆、蠟筆及自動鉛筆等文具，還有OPEN小將造型的「聖誕卡片DIY材料包」，目標募捐1000組禮盒。