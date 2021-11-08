台北國際旅展今天圓滿落幕，晶華國際酒店集團今年攜手旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅推出多款超值餐飲、住宿優惠內容引發熱烈迴響，截至11／8下午5點鐘，現場總銷售業績已突破8千萬，加上官網提前開賣的線上旅展(10／28～11／8)銷售業績也突破6千萬，集團總銷售額已經衝破1.4億元。

晶華酒店表示，今年(2021)晶華線上旅展開賣至今(11／2)的業績已突破6千萬，雖然太魯閣晶英酒店沒有參展，然而台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅多款超值餐飲、住宿優惠內容引發熱烈迴響，今年整體的銷售金額與去年相比成長近5成，銷售成績相當亮眼。

由於經濟不景氣，許多公司行號也「超前部屬」、趁著年底前最後一波的折扣機會至現場購買尾牙春酒或團體出遊可以使用的優惠票券，因此形成熱銷的狀況。此外，消費者的購物習慣改變也是關鍵之一，越來越多民眾喜歡到網站上買東西，透過現代科技，促使購物更加便利。並且，現在許多消費者有提前規劃渡假行程的習慣，對於購買的票券項目明確，剛好可以在年底這一波線上旅展將需要的票券一次購齊，省時又方便。

晶華酒店集團於台北國際旅展開賣的期間、魅力席捲會場，每日排隊人龍從開展後即綿延數公里，隊伍從I區一路延伸到J區的主入口，顯示出民眾對於飯店票券的熱愛以及疫情趨緩後國旅大爆發的趨勢，許多品項更是於每日開展後隨即迅速銷售一空。

分析展場上銷售最為熱烈的品項，晶華酒店的餐券還是最熱門的銷售品項，「自助餐券買十送一」更是最大誘因，讓餐券部分的整體銷售增加了一到兩成，最受歡迎的仍然是栢麗廳、泰市場、Just Grill以及三燔本家餐券；住宿券部分、台北晶華酒店一口氣推出七個CP值超高品項，也讓住宿券銷售業績較往年翻倍成長。由Justsleep捷絲旅推出的「聯合住宿券」及礁溪晶泉丰旅也賣出近2千萬的佳績，貢獻整體營收超過一成。