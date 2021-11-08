台北國際旅展今日落幕，老爺酒店集團聯合住宿券大熱賣，4天展期狂銷超過2萬張，加上全台老爺通用的聯合餐飲券、礁溪、知本等人氣飯店住宿及餐券助拳，現場銷售總業績9千萬元，較去年同期成長16％，創下老爺參展以來的新高紀錄。此外，老爺線上旅展從本月1日開賣至今，也同樣繳出1億元亮眼成績，線上加現場合計1.9億元，線上旅展將持續至12日，樂觀預估今年整體業績可望突破2.5億元大關。

老爺酒店集團表示，綜觀今年ITF旅展趨勢，聯合通用券、限量住宿及餐券皆是民眾關注商品。效期長達1年半、適用10家老爺的聯合住宿券十分暢銷，今年策略性新增持券可至旗下關係企業「老爺關西高爾夫球場」使用，「住飯店、打高爾夫球」一券通用的亮點，加上買20送2、30送3的團購優惠，除了吸引一般民眾號召親友湊券外，更有不少公司行號大手筆購入百來張住宿券，作為年末福委會、員工旅遊或客戶送禮選擇，現場4天賣破2萬張，佔整體銷售額六成之多。

而今年推出三款熱門商品「16500元礁溪老爺樂活假期」、「4800元礁溪老爺雲天自助餐套券」及「6300元知本老爺雙人一泊二食住宿券」，由於線上及現場皆採取限量銷售策略，許多來不及隔空搶購的民眾，便轉而鎖定展場消費，開展第一天即湧入排隊人潮，加上現場銷售人員積極銷售，除了限量商品銷售一空外，連帶也增加其它住宿或餐券商品的銷量，此一波目的性購買之趨勢，也成為旅展業績推高的主因之一。

今年ITF實體展由老爺酒店集團準備的「Royal Golf」滿額刮刮卡已全數送出，20張聯合住宿券大獎由一位幸運兒抱走，沒中大獎也別急著丟掉刮刮卡，加入老爺官方LINE好友，憑刮卡序號再抽聯合住宿券好禮，11月19日將於老爺酒店集團LINE官方帳號公布得獎名單。來不及至展場購券的消費者，可把握12日前最佳購券時機，單筆消費滿1萬元，可抽各飯店豪華套房住宿券，滿2萬再抽最大獎20張聯合住宿券。