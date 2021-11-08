玉山金控前10月獲利172億元 EPS 1.29元 19:102021/11/08 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控公布2021年10月自結盈餘，單月稅後盈餘13.1億元，累計前十月稅後盈餘172.1億元，較去年同期成長13.0％，EPS為1.29元。 主要子公司玉山銀行累計前十月稅後盈餘151.6億元，較去年同期成長6.2％，玉山證券累計稅後盈餘成長157.6％，玉山創投累計稅後盈餘成長51.8％。面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。 華研前三季EPS 4.75元 《電子零件》健鼎前3季EPS8.25元 全年營收戰新高 #玉山金控 #EPS #累計前 #稅後盈餘 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智伸科第三季EPS達8.07元 改寫同期新高 18:112021/11/08 財經 和潤前3季EPS 4.34元 賺滿去年全年9成 15:192021/11/08 財經 《電機股》汎德永業前3季賺逾1股本 EPS達11.22元 17:222021/11/08 財經 《其他股》和潤前3季EPS4.34元 締新猷 14:322021/11/08 財經 《其他股》東哥遊艇Q3同比轉盈 前3季EPS達6.6元飆高 16:312021/11/08 財經 國揚前三季財報出爐 EPS達2.22元 18:312021/11/08 財經 《光電股》華宏Q3獲利年增2成 前3季每股盈餘2元 08:352021/11/08 財經 台玻前三季獲利83.55億元 同期新高 18:102021/11/08 財經 《航運股》長榮Q3獲利突破800億元 每股盈餘15.15元 07:442021/11/08 財經 《電機股》鈞興-KYQ3獲利創高 前3季每股盈餘7.19元 17:392021/11/08 財經 《電子零件》鉅橡前3季每股盈餘0.8元 Q4審慎看待 08:352021/11/08 財經 財經熱門新聞 中芯百億訂單沒救了？ ASML親回1句：這些都能出貨 - 財經 老美給的期限到了！台積電上繳資料曝光 韓廠偷耍陰招 - 財經 打倒美國！台積電砸2千億設廠超重要 日本政府出狠招綁人 - 財經 比爾蓋茲預言這些產業巨頭會倒 30年後股票將成壁紙 - 財經 錯怪台積電了！蘋果「神話」破滅 iPhone大缺貨內幕曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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