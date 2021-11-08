玉山金控公布2021年10月自結盈餘，單月稅後盈餘13.1億元，累計前十月稅後盈餘172.1億元，較去年同期成長13.0％，EPS為1.29元。

主要子公司玉山銀行累計前十月稅後盈餘151.6億元，較去年同期成長6.2％，玉山證券累計稅後盈餘成長157.6％，玉山創投累計稅後盈餘成長51.8％。面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。

華研前三季EPS 4.75元
《電子零件》健鼎前3季EPS8.25元 全年營收戰新高
#玉山金控 #EPS #累計前 #稅後盈餘 #較去年同期