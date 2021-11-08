日本傑尼斯本月3日在東京舉行的一場《ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories》中除了大野智的其他四人（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、櫻井翔）在會場中驚喜出現登台，是該團暫停活動後首度集合，台下響起巨大歡聲，甚至有人感動到流淚。

櫻井翔在現場為活動休止中的大野智讀起問候信，大野信中說：「各位很久不見了。我現在常沒事做，就坐在作家裡沙發上，度過一整天。晚上10點上床睡覺，早上4點起床，很正常地生活著，請大家放心，」

他又說：「（這次電影播出的）那時的演唱會，若要現在的我來登台演出的話，大概開始30分鐘後我大概就會喘不過氣、偷偷溜下舞台然後回到家躺在沙發上睡覺吧。」

當地周刊《Friday》有一說大野可能與和事務所「A小姐」關係親近，但沒從本人口中說出，無法憑信。周刊說，大野對演藝圈無眷戀，很有可能漸漸從圈內「fade out」。