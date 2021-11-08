台東縣結合相關單位利用「水覆蓋工法」抑制卑南溪河床裸露區域發生揚塵機率，降低揚塵災害發生之影響，獲得「2021WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」頒發「創新發展獎」，展現國際能見度。

台東縣政府表示，兩年召開一次的「WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，因疫情因素延至今年11月3日至5日於香港舉辦線上研討會，共有來自西太平洋20多國、160名相關領域專家學者、以及線上各地人士逾2000人參與，環保局以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿健康城市國際大會，最終獲評審一致肯定；此外，台東縣由衛生局以「照護偏鄉長者-原住民均衡飲食」為議題於大會中口頭報告，與世界各國分享推動高齡友善經驗。

縣長饒慶鈴表示，卑南溪河川揚塵防制由台東縣環境保護局與水利署第八河川局、台東林區管理處、農田水利會、消防局等單位跨局處合作，成效相當良好。

卑南溪河川揚塵防制是以符合聯合國永續發展目標（SDGs）第13項「氣候行動」為題，完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響，目前世界各國均以SDGs指標為施政之圭臬。

台東環保局說明，在SDGs指標中，卑南溪揚塵是來自氣候變遷之短延時強降雨、集水區坡地崩塌所致，屬於自然災害，因此相關管理單位需要完備抵禦和適應能力，水覆蓋即為適時適地之成功方案。