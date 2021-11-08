導演林君陽率7位主演出席《茶金》首映會。（鄧博仁攝）

溫昇豪以一身被他形容像烏龍茶的勁裝帥氣出席《茶金》首映會。（鄧博仁攝）

郭子乾出席《茶金》首映會。（鄧博仁攝）

公視與客委會合製的時代生活劇《茶金》將於13日首播，連俞涵與郭子乾、溫昇豪、薛仕凌、黃健瑋、李杏、許安植7位主演8日出席首映會，該劇繞了全台兩圈半拍攝、費時114天殺青，戲份最重的「全壘打王」連俞涵，後期眼睛、皮膚過敏到送急診，體重也一路往下掉，她笑說：「最擔心的，就是拍戲打橫拍攝，最怕臉不連戲。」首度擔綱男主角的郭子乾也說原以為自己百毒不侵，不料還是被大量的客家話台詞逼到崩潰。

連俞涵表示，當時在拍攝時，每天都感覺「不太確定怎麼撐過明天，因為一天結束後隔天還有大量的戲」，身體狀況到了後期也累到免疫力下降，又因為在20多個古蹟拍攝，她一遇到灰塵就過敏，除了身體很癢，眼睛也會腫起來變成兩眼大小不一樣，「太痛了，只能靠意志力去撐，因為每天拍攝進度都要照著來，所以就是用『洪水療法』，怕什麼就直接面對它，怕灰塵，就故意多待幾秒，逼自己去適應灰塵髒空氣，讓自己抵抗力變強一點，到了最後好像真的開始免疫，比較不容易過敏」。

後來變成許安植「接棒」連俞涵過敏發作，許安植說，她有過敏體質，原本看到連俞涵過敏時就很緊張，幸好前面撐住都沒事，但在主場景快殺青倒數3天，她每天都癢到流鼻涕，衛生紙隨時都插在鼻孔，「可能身體知道快結束了，一放鬆就過敏了。」

與溫昇豪雙掛男主角的郭子乾說，開拍第一天，他有場抽煙斗的戲，他因不會抽，現場只能不斷猛吸，只覺得吸到後來舌頭辣辣的，回家才知道原來舌頭被燙傷。而最大挑戰就是要講大量客家話，他本來以為溫昇豪客家話也很多，「一拍，才發現他沒半句客家話！」溫昇豪笑說，他第一場戲也想著要用什麼語言呈現，因那個年代大家也都用各種自然語用得很順，試了不同版本後，選擇用母語，「前一兩天克服後就沒有太大問題了」。

郭子乾透露自己有好幾場戲都是一口氣要講2、3頁客家話台詞，其中一場甚至都是專有名詞，他因無法完全吸收、音都歪掉，拍到很崩潰，只能靠導演拼命用各種鏡頭救援，拍了3小時總算拍完，「我想要重來一次，但導演沒有理我，當下只能默默走出片場，想說下次復仇」，客語老師誇他抗壓力很強，換作是別人早就崩潰，他苦笑：「我的崩潰反應就是面對大家，說我盡力了」。

飾演「KK」的溫昇豪說，很開心演到這麼好的作品，演員的生命很特別，他從《一八九五》甲午戰爭演到《茶金》1945年終戰結束，自己的演員之路剛好承載了台灣百年過程，他戲稱自己有如人瑞跨越百年，「靈魂與生命底蘊都因為角色幫我加分」。首映會主持人黃子佼眼尖發現他身穿的西裝，上周博恩才穿過，對撞衫不以為意的溫昇豪說，「特別選的，遠遠看像烏龍茶，也謝謝博恩幫我們加持」。

李杏飾演京劇名角夏老闆，坦言拍到「很想吐」，因為真的很難、壓力爆表，「這角色是美夢與惡夢集合體！能扮演到她非常開心，可是扮演她真的很難很難，難到壓力好大、真的很想吐！」新科金鐘視帝薛仕凌飾演的文貴非常積極，他坦言自己跟文貴確實很不一樣，「就用反指標去想去詮釋，我不會做的，文貴會去做，我不會動手，文貴會動手」。

飾演茶師的許安植說拍這部真的有很多困難的地方，但她每天收工都好開心，「這角色是一生懸命的職人，腳踏實地認真熱情也感染了我，讓我每天好有力量！」黃健瑋透露劇中角色「人在中年，好像要下樓梯拐到的感覺」，拍攝當時剛好遇到疫情，自己也在歷經滿大的改變，所以有點迷惘，他跟導演林君陽討論表演時聊到當下的自己無法辨別表演好壞，「導演給我一個答案，非常撫慰我的心情。我們現在還在合作當中，我還滿喜歡他的」，另類告白引來全場大笑。