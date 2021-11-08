協助企業了解市場脈動，第二屆大肚山產業跨域創新高峰論壇8日在台中市清新溫泉飯店舉行，林佳龍（右2）陪同蔡英文總統（右1）到場與企業界交流。（黃國峰攝）

協助企業了解市場脈動，第二屆大肚山產業跨域創新高峰論壇，8日在台中市清新溫泉飯店舉行，大肚山產業創新基金會榮譽董事長、前交通部長林佳龍表示，會扮演平台角色，讓台灣產業在後疫情時代，尤其是數位轉型和全球化挑戰能布局、開創，能成為全國性產業智庫。

林佳龍表示，大肚山是台灣精密機械產業的黃金緃谷，在擔任台中市長期間，參與創立了大肚山產業創新基金會，經過5年發展，300名學員一起共學、共創、共好，也參與台中花博產業館，以及口罩國家隊，特別是蔡英文總統推動機械之都在台中，所以透過舉辦系列論壇及出版，創造產業跨域交流平台。

林佳龍指出，蔡英文總統也期許，要推動數位新南向，透過產業創新，台灣未來可以走向國際，為台灣的護國神山，奠定更好的智慧製造基礎，一方面我也會扮演平台角色，讓台灣產業在後疫情時代，尤其是數位轉型和全球化挑戰能布局、開創，能成為全國性產業智庫。

為協助產業了解產業市場脈動，大肚山產業創新基金會與DIGITIMES，8日上午9時在台中清新溫泉飯店舉辦大肚山產業跨域創新高峰論壇，邀請蔡英文總統、經濟部工業局長呂正華、工研院長劉文雄與各領域企業交流，探討台灣當前挑戰與機會。